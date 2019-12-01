Personas cercanas a Trump aparecen en archivos relacionados con Epstein

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Septiembre de 2025 a las 09:24:50

Washington D. C., Estados Unidos, a 27 de septiembre 2025.- Personas cercanas al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como el magnate tecnológico Elon Musk, el estratega de la comunicación Steve Bannon o el influyente empresario Peter Thiel figuran en encuentros que agendó el economista fallecido y acusado de pederastia, Jeffrey Epstein, según documentos publicados por congresistas demócratas.

Cabe señalar que, a pesar de que la relación con esos tres personajes de ideología extremadamente conservadora, con el empresario ya era conocida, es la primera vez que sus nombres aparecen en documentos oficiales.

Dicha documentación fue publicada por miembros demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes y muestra que el magnate financiero agendó un posible viaje a una isla del dueño de Tesla en diciembre de 2014.

“Recordatorio: Elon Musk a la isla el 6 dic (¿va a ir al final?)”, dice la página publicada.

Cabe señalar que se desconoce sí la localización referida es Isla Pequeña Saint James, la ínsula privada que Epstein tenía en las Islas Vírgenes, y si el viaje se materializó.

A su vez, el material publicado hoy muestra que el fallecido pederasta también programó un desayuno en Nueva York el 16 de febrero de 2019 con Steve Bannon y un almuerzo con Peter Thiel, cofundador de PayPal y Palantir e influyente gestor de capital riesgo, el 27 de noviembre de 2017.