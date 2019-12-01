Periodistas que viajaron a Alaska para cumbre Trump-Putin se quejan de hospedaje

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Agosto de 2025 a las 12:17:17

Anchorage. Alaska, Estados Unidos, a 16 de agosto 2025.- Los periodistas rusos que viajó a Anchorage, Alaska para cubrir la cumbre Trump-Putin, el pasado 15 de agosto se quejaron de las condiciones del hospedaje que le brindó Estados Unidos, ya que tuvieron que dormir en espacio reducido y en catres.

En ese sentido, una fuente gubernamental estadounidense dijo al medio The New York Post que Moscú envió a 50 reporteros, por lo que no pudieron conseguir alojamiento para todos.

En ese sentido, la fuente citada justificó que muchos trabajadores de la comunicación estadounidenses tampoco pudieron obtener habilitaciones de hotel y rentaron casas en Airbnb.

Cabe señalar que los periodistas rusos fueron alojados en el estadio deportivo del Alaska Airlines Center, a unos 15 minutos en coche de la base militar Elmendorf-Richardson, donde se realizó la cumbre.

“Parecía una zona de evacuación por desastre”, publicó en X Margarita Simonyan, editora en jefe del medio estatal ruso RT.