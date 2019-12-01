Pentágono veta los Institutos Confucio al considerarlos amenazas de seguridad nacional

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2026 a las 09:19:12

Washington D. C., Estados Unidos, a 24 de octubre 2026.- El jefe del Departamento de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, designó a los Institutos Confucio, centros culturales financiados por China en campus universitarios de Estados Unidos como una amenaza para la seguridad nacional.

Dichas instituciones que se encuentran en varios países del mundo se dedican a difundir la cultura china por medio de la enseñanza del idioma y eventos culturales.

No obstante, el Gobierno estadounidense actual los considera instrumentos de propaganda del Partido Comunista Chino.

"Resulta que 80 nuevas células de propaganda en 30 universidades habían surgido usando distintos nombres y estatutos, pero con la misma misión: robar propiedad intelectual e infiltrarse en la mente de los estudiantes estadounidenses", dijo el funcionario federal.

"El Congreso prohibió estos Institutos Confucio hace unos años", añadió el secretario Hegseth, quien también mencionó que todos los centros fueron desmantelados en los últimos dos meses.