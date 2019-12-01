Pentágono ordena a Guardia Nacional formar una fuerza antidisturbios antes de enero

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2025 a las 08:38:50

Washington D. C., Estados Unidos, a 30 de octubre 2025.- El Departamento de Guerra de Estados Unidos ordenó a la Guardia Nacional crear fuerzas de “reacción rápida”, también conocidas como antidisturbios, en cada estado para el mes de enero.

Según la dependencia, dichas unidades estarán equipadas y entrenadas para “conmociones civiles” dentro del territorio nacional.

Según el comunicado, alrededor de 500 soldados de cada organización de la Guardia Nacional por estado o territorio serán asignados para unirse a esta nueva unidad que tiene como finalidad paralizar manifestaciones bajo entrenamiento no letal y control de multitudes.

Cabe mencionar que desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump ha utilizado la Guardia Nacional para patrullar en ciudades gobernadas por autoridades demócratas que considera de “alta peligrosidad” y para “proteger” a otras fuerzas federales, como agentes migratorios, que realizan operativos y redadas en muchos sitios del país como Chicago.

Hasta el momento, más de dos mil elementos castrenses se encuentran desplegados en la ciudad de Washington D. C., capital de EEUU.