Pentágono autoriza que Guardia Nacional en Washington esté armada

Washington D. C., Estados Unidos, a 23 de agosto 2025.- Por autorización del Departamento de Defensa de Estados Unidos, las unidades de la Guardia Nacional que están desplegadas en la ciudad de Washington D. C., podrán portar su armas de servicio en las calles.

“Bajo la dirección del secretario de Defensa, los miembros de la Joint Task Force-DC (Fuerza de Tarea Conjunta del Distrito de Columbia), que apoyan la misión de reducir la tasa de criminalidad en la capital de nuestra nación, pronto estarán en misión con sus armas de servicio de acuerdo con su misión y formación”, confirmó a EFE un oficial del Pentágono.

No obstante, no se detalló cuándo empezará ni la razón de esta decisión que afectará a los miembros de la JTC, formada por los 800 miembros de la Guardia de Washington, más los de los seis estados gobernados por republicanos (Virginia Occidental, Carolina del Sur, Ohio, Mississippi, Louisiana y Tennessee) que han decidido enviar más efectivos.

Con la llegada de los refuerzos estatales, serán alrededor de dos mil los elementos militares en las calles de la capital estadounidense, además de la Policía Metropolitana y agentes federales del FBI, la Administración de Control de Drogas (DEA) y el Servicio de Control de Inmigación y Aduanas (ICE).

“El Comandante General Interino de la Guardia Nacional del Distrito de Columbia se reserva la autoridad para realizar los ajustes necesarios en la postura de fuerza, en coordinación con la Policía Metropolitana del Distrito de Columbia y las fuerzas del orden federales”, explicó Defensa.