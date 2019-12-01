Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2026 a las 10:49:13

Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos, a 4 de noviembre 2026.- Peggy Flanagan, ganó la elección para representar en el Senado a Minnesota, de acuerdo con proyecciones de Associated Press y NBC, por lo que se convertirá en la primera mujer indígena en ocupar ese cargo en la historia de Estados Unidos.

La política demócrata venció a su rival Michele Tafoya, una ex presentadora de noticias deportivas y miembro del Partido Republicano.

Cabe señalar que Flanagan, quien aún funge como vicegobernadora de Minnesota, había sido señalada en una investigación relacionada con los programas de asistencia social del estado y fue acusada, junto a otros altos cargos, de no haber impedido el robo de fondos originalmente destinados a niños de bajos ingresos.

Por lo anterior, el gobernador de esa entidad, Tim Walz, decidió no apoyar su campaña para llegar a la Cámara Alta del Congreso.

Durante su campaña, la cogobernadora de Minnesota se mostró a favor de un sistema de salud pública universal, el fin de la venta de armas a Israel y la denominación de genocidio para las actuaciones de este país en la Franja de Gaza.