Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2026 a las 12:52:36

Madrid, España, a 28 de noviembre 2026.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, concluyó su campaña previo a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Durante su último acto multitudinario, el mandatario pidió a la ciudadanía que impida el “avance del pasado” en España, ante los sondeos que dan como favorita a la derecha, por lo que podría perder el control del país.

“Estas elecciones van de que avance España y de que no avance el pasado”, aseguró desde la ciudad de Madrid, históricamente de tendencias derechistas.

Por su parte, en el mismo evento, el presidente Sánchez confió en que es posible mantener el gobierno, a pesar de las encuestas recientes.