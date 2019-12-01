“Pasión por el Café, pasión por Madrid”; Starbucks confirma su primer sucursal dentro de un estadio de futbol, será en el Santiago Bernabéu

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Agosto de 2025 a las 19:11:25
Madrid, España, a 20 de agosto de 2025.- Starbucks dio a conocer una noticia que sorprendió a propios y extraños, ya que afirmaron que este viernes, estrenarán una nueva sucursal, la cual se encontrará dentro del estadio Santiago Bernabéu, recinto del equipo merengue, Real Madrid.

Este será el primer Starbucks dentro de un estadio de fútbol en todo el mundo, además, será la sucursal más grande en toda España, ya que afirman, contará con 900 metros cuadrados repartidos en dos plantas, también, aseguran tendrá vistas increíbles al campo.

La cadena indicó que esta sucursal contará con productos y experiencias exclusivas, que solo estarán en dicha sucursal, pretendiendo que los que asistan, tengan una experiencia única.

“Se tratará de un lugar emblemático y único donde los visitantes no solo podrán disfrutar del mejor café sino también vivir una experiencia totalmente inmersiva e inigualable… es un hito en la historia”, indicó Antonio Romero, director general de Starbucks en España.

 

 

