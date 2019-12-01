Partido Liberal reconoce victoria de Lula, pero cuestiona condiciones de la elección en Brasil

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2026 a las 22:57:37

Brasilia, Brasil, a 26 de octubre de 2026.- El Partido Liberal (PL), fuerza política que postuló al senador Flávio Bolsonaro a la Presidencia de Brasil, reconoció el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta electoral, aunque mantuvo sus cuestionamientos sobre las condiciones en las que se desarrolló la contienda.

A través de un comunicado difundido este lunes, la organización política confirmó que acepta el resultado proclamado por el Tribunal Superior Electoral (TSE), pero consideró necesario esclarecer las presuntas irregularidades que, a su juicio, afectaron la equidad del proceso.

La postura del partido contrasta con la de Flávio Bolsonaro, quien hasta el momento no ha reconocido de manera explícita su derrota y anunció que recurrirá a la vía judicial para solicitar la anulación de la candidatura de Lula por supuesto abuso de poder político y económico durante la campaña.

El PL señaló que Flávio Bolsonaro había obtenido una ventaja de 2.2 millones de votos en la primera vuelta, celebrada el pasado 4 de octubre, pero atribuyó el resultado de la segunda ronda a medidas del Gobierno que calificó como electoralistas, particularmente por la ampliación de los beneficios sociales antes de los comicios.

La agrupación sostuvo que estos apoyos gubernamentales tuvieron efectos económicos y sociales que, desde su perspectiva, deben analizarse para determinar si existieron condiciones equitativas entre los candidatos.

En ese sentido, el partido afirmó que los señalamientos deben discutirse dentro de un marco democrático, mediante un debate político equilibrado y con el esclarecimiento de las dudas planteadas.

Por su parte, Lula da Silva obtuvo la victoria en la segunda vuelta presidencial del domingo 25 de octubre, con 51.79 por ciento de los votos válidos, frente al 48.21 por ciento alcanzado por el candidato opositor, de acuerdo con los resultados del órgano electoral brasileño.

Pese a la derrota, Flávio Bolsonaro aseguró que encabezará la oposición al próximo gobierno y buscará aprovechar la representación de las fuerzas conservadoras en el Congreso Nacional para hacer frente a la administración de Lula.

El senador también insistió en que emprenderá acciones legales contra la candidatura del mandatario reelecto, al acusarlo de presuntos abusos durante la contienda. Sin embargo, el reconocimiento del resultado por parte del PL marca una diferencia entre la posición institucional del partido y la postura que mantiene su excandidato presidencial.

Con ello, la disputa política en Brasil se encamina hacia una nueva etapa, en la que Lula deberá preparar su siguiente mandato mientras la oposición busca mantener su influencia legislativa y llevar sus inconformidades electorales ante las instancias correspondientes.