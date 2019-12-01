Partido Laborista nombra a su nuevo líder; sucederá a Starmer como primer ministro de Reino Unido

Partido Laborista nombra a su nuevo líder; sucederá a Starmer como primer ministro de Reino Unido
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Julio de 2026 a las 08:42:03
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Londres, Inglaterra, a 17 de julio 2026.- El ex alcalde del Gran Mánchester, Andy Burnham, se convirtió en el nuevo líder del Partido Laborista y el próximo 20 de julio sucederá a Keir Starmer como primer ministro de Reino Unido.

"Al no haber ningún otro candidato elegible nominado, es por tanto un honor para mí declarar que el líder debidamente elegido del Partido Laborista es Andy Burnham", anunció la ministra del Interior, Shabana Mahmood, presidenta del comité ejecutivo del partido.

Durante su primer discurso como cabeza del instituto político de tendencias izquierdistas, Burnham se comprometió a "devolver la esperanza" a los ciudadanos.

“Estamos unidos, y ponemos la fuerza que emana de esta unidad al servicio de las personas y de los territorios que llevan demasiado tiempo esperando que la política les devuelva la esperanza, y eso es lo que vamos a hacer, todos juntos. Vamos a devolverles la esperanza", declaró el político inglés.

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