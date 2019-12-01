Partido de Netanyahu gana elecciones en Israel sin mayoría parlamentaria

Partido de Netanyahu gana elecciones en Israel sin mayoría parlamentaria
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2026 a las 20:41:01
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Jerusaén, Israel, 29 de octubre de 2026.- El partido Likud, del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ganó las elecciones parlamentarias con 27 escaños, de acuerdo con los resultados definitivos publicados este viernes por la Comisión Electoral Central de Israel, sin embargo, la coalición que respalda al mandatario obtuvo 53 lugares en el Parlamento, ocho menos de los necesarios para alcanzar la mayoría absoluta.

En segundo lugar quedó el partido opositor Yashar, encabezado por Gadi Eisenkot, con 21 escaños. En conjunto, los partidos de oposición consiguieron 48 lugares, mientras que las dos listas árabes sumaron 19, por lo que su respaldo podría ser decisivo para definir quién logra formar gobierno.

Dentro de la coalición de Netanyahu, los partidos ultraortodoxos Judaísmo Unido de la Torá y Shas obtuvieron siete y seis escaños, respectivamente. Por su parte, Poder Judío, encabezado por Itamar Ben Gvir, consiguió siete lugares, mientras que Sionismo Religioso, de Bezalel Smotrich, obtuvo seis.

En el bloque opositor, además de los 21 escaños de Yashar, la formación Juntos, de los ex primeros ministros Naftali Bennett y Yair Lapid, consiguió 12, Los Demócratas, liderado por Yair Golan, obtuvo ocho, e Israel Beitenu, de Avigdor Lieberman, alcanzó siete. Entre los partidos árabes, la Lista Conjunta logró 11 escaños y Raam, encabezado por Mansur Abás, obtuvo ocho.

La Comisión Electoral informó que se contabilizaron 5 millones 716 mil 665 votos, de los cuales 5 millones 690 mil 778 fueron válidos. Once partidos superaron el mínimo de 3.25% de los votos para obtener representación parlamentaria. 

Con estos resultados, Netanyahu necesitará el respaldo de otros partidos para gobernar, mientras que la oposición también tendrá que sumar apoyos para alcanzar los 61 escaños que requiere la mayoría.

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