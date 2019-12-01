Papa León XIV pide priorizar bien del pueblo venezolano tras captura de Nicolás Maduro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Enero de 2026 a las 10:03:10

Ciudad del Vaticano, 4 de enero del 2025.- El papa León XIV expresó su preocupación por la situación en Venezuela luego de la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, y subrayó que “el bien del pueblo venezolano debe prevalecer” por encima de cualquier otra consideración.

Durante su mensaje tras el rezo del Ángelus, desde la ventana del Palacio Apostólico, el pontífice señaló que sigue con atención los acontecimientos en el país sudamericano y llamó a superar la violencia mediante caminos de justicia y paz.

“Con ánimo lleno de preocupación sigo el desarrollo de la situación en Venezuela. El bien del amado pueblo venezolano debe prevalecer sobre toda otra consideración e inducir a superar la violencia y tomar caminos de justicia y paz”, expresó.

El líder de la Iglesia católica también exhortó a garantizar la soberanía de Venezuela y a preservar el Estado de Derecho conforme a lo establecido en su Constitución.

En ese sentido, pidió respetar plenamente los derechos humanos y civiles de toda la población, en un contexto marcado por la incertidumbre política y social.

Finalmente, el papa León XIV animó a los actores involucrados a trabajar en la construcción de un futuro de colaboración, estabilidad y concordia, poniendo especial atención en los sectores más vulnerables.

Subrayó que millones de venezolanos enfrentan una difícil situación económica, por lo que llamó a priorizar acciones que atiendan a los más pobres y contribuyan a la paz y el bienestar del país.