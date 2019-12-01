Papa León XIV llama al diálogo y condena la escalada del conflicto contra el pueblo iraní

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 17:01:40

Ciudad del Vaticano, 7 de abril de 2026.- El Papa León XIV condenó la amenaza contra el pueblo iraní y la escalada del conflicto, al señalar que se trata de una situación “realmente inaceptable” tanto desde el punto de vista del derecho internacional como en el plano moral.

Durante su declaración, el pontífice hizo un llamado a la comunidad internacional a reflexionar sobre las consecuencias humanitarias de la guerra, especialmente en los sectores más vulnerables. Mencionó que niños, ancianos y personas enfermas se encuentran en riesgo de convertirse en víctimas de una violencia que continúa intensificándose.

El líder de la Iglesia católica advirtió que el conflicto no solo agrava la crisis humanitaria, sino que también profundiza problemas globales como la inestabilidad económica y energética, particularmente en Medio Oriente, lo que contribuye a generar mayor tensión y división a nivel mundial.

Además el Papa instó a retomar el diálogo como única vía para alcanzar soluciones duraderas. “Volvamos a la mesa de negociaciones. Hablemos, busquemos soluciones de forma pacífica”, expresó, al tiempo que pidió rechazar la violencia y evitar una guerra que, afirmó, no resuelve los conflictos.

Asimismo, recordó que los ataques contra infraestructura civil contraviene el derecho internacional y representan una manifestación del odio y la destrucción, por lo que reiteró la necesidad de priorizar la paz.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía de los países involucrados a exigir a sus líderes políticos trabajar por soluciones pacíficas. “La gente quiere la paz”, concluyó, al invitar a la población a alzar la voz en favor del diálogo y en rechazo a la guerra.