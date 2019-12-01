Papa León XIV llama a dejar atrás el odio en su primera Bendición Urbi et Orbi

Papa León XIV llama a dejar atrás el odio en su primera Bendición Urbi et Orbi
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Diciembre de 2025 a las 12:07:08
Ciudad del Vaticano, 25 de diciembre del 2025.- En su primera Bendición Urbi et Orbi, el papa León XIV pidió a la comunidad internacional dejar atrás el odio, trabajar por la reconciliación y asumir un compromiso compartido para detener los conflictos que siguen afectando a distintas regiones del mundo.

La Bendición Urbi et Orbi es uno de los mensajes más importantes del pontífice, pues se dirige “a la ciudad y al mundo” y suele escucharse en millones de hogares cada Navidad.

En esta ocasión, el papa León XIV utilizó su mensaje para subrayar que las disputas armadas no solo destruyen territorios, sino también la esperanza de las generaciones más jóvenes.

El Sumo Pontífice recordó que, a pesar de los avances tecnológicos y científicos, la humanidad continúa enfrentando guerras que obligan a miles de personas a abandonar sus hogares.

Señaló que estos conflictos no solo tienen consecuencias militares, sino profundas afectaciones humanitarias, especialmente para niños, mujeres y adultos mayores.

Además, insistió en que la paz no depende únicamente de acuerdos políticos, sino también de la voluntad de las sociedades para renunciar a la violencia cotidiana, combatir los discursos de odio y promover la solidaridad.

Afirmó que cada acción individual cuenta y puede contribuir a un futuro más justo y más seguro para todos.

