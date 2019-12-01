Papa León XIV convoca jornada de ayuno y liberar corazones de odio para pedir por la paz del mundo

Papa León XIV convoca jornada de ayuno y liberar corazones de odio para pedir por la paz del mundo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Agosto de 2025 a las 07:53:59
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad del Vaticano, 22 de agosto del 2025.- El papa León XIV llamó a los fieles de todo el mundo a participar en una jornada de ayuno y oración para pedir el fin de los conflictos armados que persisten en distintas regiones.

En un mensaje difundido en sus cuentas oficiales en X, el pontífice recordó la memoria litúrgica de la Virgen María Reina, invocada como Reina de la Paz, y pidió rezar “para que los corazones se liberen del odio y se abandone la lógica de la división y la represalia”.

Durante la audiencia general del pasado miércoles, León XIV ya había invitado a los católicos a dedicar el 22 de agosto a la oración y al ayuno, en especial por la situación en Tierra Santa, Ucrania y otros lugares golpeados por la violencia.

“Que María, Reina de la Paz, interceda para que los pueblos encuentren el camino de la reconciliación”, expresó el pontífice al concluir su mensaje.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ultiman a mujer y una menor de edad en la Ciudad de México; conductor paró a comprar comida, dejó a las mujeres atrás y delincuentes a bordo de una moto abrieron fuego
Acribillan a una familia en El Arenal, Jalisco; estaban en su casa cuando sujetos armados irrumpieron y los atacaron a tiros
Adulto mayor queda atrapado en incendio de su vivienda en Morelia, Michoacán
Encuentran tres tomas clandestinas y túnel para el robo de combustible en ducto de PEMEX en Acolman, Estado de México
Más información de la categoria
Ultiman a mujer y una menor de edad en la Ciudad de México; conductor paró a comprar comida, dejó a las mujeres atrás y delincuentes a bordo de una moto abrieron fuego
Acribillan a una familia en El Arenal, Jalisco; estaban en su casa cuando sujetos armados irrumpieron y los atacaron a tiros
Adulto mayor queda atrapado en incendio de su vivienda en Morelia, Michoacán
Se mantiene clima lluvioso en gran parte del país
Comentarios