Papa León XIV convoca jornada de ayuno y liberar corazones de odio para pedir por la paz del mundo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Agosto de 2025 a las 07:53:59

Ciudad del Vaticano, 22 de agosto del 2025.- El papa León XIV llamó a los fieles de todo el mundo a participar en una jornada de ayuno y oración para pedir el fin de los conflictos armados que persisten en distintas regiones.

En un mensaje difundido en sus cuentas oficiales en X, el pontífice recordó la memoria litúrgica de la Virgen María Reina, invocada como Reina de la Paz, y pidió rezar “para que los corazones se liberen del odio y se abandone la lógica de la división y la represalia”.

Durante la audiencia general del pasado miércoles, León XIV ya había invitado a los católicos a dedicar el 22 de agosto a la oración y al ayuno, en especial por la situación en Tierra Santa, Ucrania y otros lugares golpeados por la violencia.

“Que María, Reina de la Paz, interceda para que los pueblos encuentren el camino de la reconciliación”, expresó el pontífice al concluir su mensaje.