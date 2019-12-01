Pandillas desatan violencia en Haití, hay más de 239 mil desplazados; declaran estado de emergencia

Pandillas desatan violencia en Haití, hay más de 239 mil desplazados; declaran estado de emergencia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Agosto de 2025 a las 16:10:08
San Juan, Haití, a 9 de agosto de 2025.- El gobierno de Haití decretó este sábado un estado de emergencia de tres meses en los departamentos de Oeste, Artibonito y Centro, ante el incremento de la violencia de las pandillas. La medida busca reforzar la seguridad y atender la crisis agrícola y alimentaria que golpea a la región central del país.

La región, que es considerada como el principal granero de arroz haitiano, ha sufrido ataques constantes en los últimos años, ya que grupos armados han asesinado a agricultores, forzado el abandono de tierras y arrasado comunidades enteras.

Según la oficina de derechos humanos de la ONU, entre octubre de 2024 y junio de 2025, más de 1,000 personas fueron asesinadas, más de 200 resultaron heridas y 620 fueron secuestradas en Artibonito, Centro y áreas aledañas.

La violencia también ha provocado el desplazamiento de más de 239 mil personas, a finales de abril, decenas de haitianos intentaron escapar cruzando a pie o nadando el río más grande del país para huir de los grupos criminales.

