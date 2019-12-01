Otorga Donald Trump el indulto a expresidente hondureño dejándolo en libertad; traficó cientos de toneladas de estupefacientes a EU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Diciembre de 2025 a las 18:38:16

Preston, Virginia, a 2 de diciembre de 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le otorgó un indulto al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, por lo que fue liberado de prisión, después de que recibiera una condena de 45 años privado de la libertad, al ser acusado de introducir cientos de toneladas de cocaína al país.

De acuerdo al sitio web de reclusos de la Oficina de Prisiones de Estados Unidos, ya salió de la Penitenciaría de Hazelton, ubicada en Virginia Occidental.

Asimismo, la esposa del exfuncionario, Ana García, a través de una publicación en la red social X, agradeció al mandatario republicano por el indulto de Hernández.

“Tras casi cuatro años de dolor, espera y desafíos difíciles, mi esposo Juan Orlando Hernández REGRESÓ a la libertad gracias al indulto presidencial otorgado por el Presidente Donald Trump”.

La publicación estuvo acompañada de una imagen del listado de Hernández en la Oficina de Prisiones de Estados Unidos, la cual indica su liberación.

"Hoy damos gracias a Dios, porque Él es justo y su tiempo es perfecto. Gracias, señor Presidente, por devolvernos la esperanza y por reconocer una verdad que siempre supimos", se lee en la publicación.

También su abogado, Renato Stabile habló para CNN y dijo que su cliente ya se encontraba en libertad.

“El Presidente Trump ha otorgado un indulto total e incondicional al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. El Presidente Hernández ha sido liberado de prisión… Lo liberaron en plena noche. No sé qué hará a continuación, pero espero que la familia emita un comunicado hoy y que él también lo haga hoy o mañana”, expresó Stabile.

El exmandatario hondureño llegó extraditado en abril de 2022 a Estados Unidos, donde en el mes de marzo de 2024 fue sentenciado a 45 años de prisión por tres cargos de narcotráfico y armas, más cinco años de libertad vigilada y una multa de ocho millones de dólares.