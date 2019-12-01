OTAN y Dinamarca acuerdan reforzar seguridad en el Ártico

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Enero de 2026 a las 11:48:12

Copenhague, Dinamarca, a 23 de enero 2026.- El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte y la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen acordaron reforzar la seguridad en el Ártico.

"Estamos de acuerdo en que la OTAN debe aumentar su compromiso en el Ártico. La defensa y la seguridad en el Ártico son una cuestión que concierne a toda la alianza", escribió en redes sociales la premier danesa, tras reunirse con el político neerlandés en Bruselas, Bélgica.

Cabe señalar que la mandataria viajará a Nuuk, la capital de la isla más grande del mundo para reunirse con su homólogo.

Por otra parte, el ministro danés de Relaciones Exteriores, Lars Lokke Rasmussen, indicó que las discusiones entre su país, Groenlandia y Estados Unidos empezarían "muy pronto”.

"Vamos a organizar estas reuniones muy pronto. No comunicaremos las fechas, ya que ahora hay que calmar los ánimos", declaró el funcionario federal en Copenhague.

Según una fuente cercana a las conversaciones entre Trump y Rutte, Estados Unidos y Dinamarca, ambos miembros de la OTAN, renegociarán su acuerdo de defensa de 1951 sobre Groenlandia.