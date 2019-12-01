OTAN intercepta misil iraní lanzado contra Turquía

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Marzo de 2026 a las 08:18:30

Estambul, Turquía, a 4 de marzo 2026.- Las defensa de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), interceptaron un misil iraní que viajaba hacia Turquía sobre el mar Mediterráneo oriental, confirmó el Gobierno turco.

"Un misil balístico disparado desde Irán, que se dirigía al espacio aéreo turco tras atravesar Irak y Siria, fue neutralizado mediante defensas antiaéreas y antimisiles de la OTAN estacionados en el Mediterráneo oriental", señaló el Ministerio de Defensa turco en un comunicado.

No obstante, uno de los restos del proyectil de las defensas aéreas cayó en el municipio de Dörtyol, en la provincia mediterránea de Hatay, señala la nota.

Cabe señalar que, el Ministerio de Defensa turco no precisó cuál era el objetivo del misil iraní; sin embargo, la trayectoria descrita es coherente con un misil disparado desde Irán occidental hacia la base militar de Incirlik, cerca de Adana en el sur de Turquía.

La base aérea es el principal punto de apoyo para otros aliados de la OTAN en Turquía y alberga también unidades estadounidenses.