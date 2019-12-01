Ordenará Donald Trump que se identifiquen y se divulguen archivos sobre vida extraterrestre

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Febrero de 2026 a las 22:42:21

Washington, Estados Unidos, a 19 de febrero de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este jueves que instruirá el arranque de un proceso para localizar y hacer públicos documentos oficiales vinculados con posibles evidencias de vida extraterrestre.

“En vista del gran interés mostrado, ordenaré al secretario de Guerra (Pete Hegseth) y a otros departamentos y agencias pertinentes que inicien el proceso de identificación y divulgación de archivos gubernamentales relacionados con vida extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados (FANI) y objetos voladores no identificados (OVNI), así como cualquier otra información relacionada con estos asuntos tan complejos, pero sumamente interesantes e importantes”, señaló el magnate en su plataforma Truth Social.

Las declaraciones del mandatario se produjeron luego de que el ex presidente Barack Obama afirmara en una entrevista difundida el fin de semana que los extraterrestres “son reales”.

"Dio información clasificada, se supone que no puede hacer eso", lamentó Trump más temprano el jueves, al ser cuestionado por periodistas a bordo del avión presidencial sobre los comentarios de Obama, que reavivaron teorías de conspiración en torno a este tema.