OPS alerta por aumento de sarampión en América; pide reforzar la vacunación

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Febrero de 2026 a las 11:48:34

Washington D. C., Estados Unidos, a 5 de febrero 2026.- La Organización Panamericana de la Salud (OPS), emitió una alerta epidemiológica, debido al aumento constante en los casos de sarampión en la región de las Américas y llamó a los países a reforzar las acciones de vigilancia, vacunación y respuesta rápida para interrumpir la transmisión de la enfermedad.

En su comunicado, el organismo sanitario regional advirtió que durante 2025 se registró un aumento sostenido de casos en comparación con los últimos cinco años, una tendencia que, de acuerdo con los datos disponibles, continúa durante las primeras semanas de 2026.

Por lo anterior, la OPS recomendó fortalecer la vigilancia epidemiológica, incluida la búsqueda activa de casos y el diagnóstico por laboratorio; implementar actividades complementarias de vacunación para cerrar brechas de inmunidad; y garantizar una respuesta oportuna ante cualquier caso sospechoso.

Según datos oficiales, en 2025, la región de las Américas notificó 14 mil 891 casos confirmados de sarampión, con 29 defunciones, en 13 países.

En ese sentido, México concentró 6 mil 428 casos y 24 muertes, seguido de Canadá con 5 mil 436 casos y dos defunciones, y Estados Unidos con 2 mil 242 casos y tres fallecidos.