ONU negocia con EEUU envío de combustible a Cuba con fines humanitarios
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 12:17:16
Ginebra, Suiza, a 10 de marzo 2026.- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) negocia con el gobierno de Estados Unidos, el permiso de ingreso de combustible a Cuba con fines humanitarios destinado a sostener operaciones de emergencia y servicios para grupos vulnerables en medio de la crisis energética que afecta la isla.

Lo anterior lo afirmó el representante del organismo mundial en La Habana, Francisco Pichón, quien aseguró que se busca “garantizar los servicios vitales” en los centros de atención “a personas y grupos vulnerables”, mientras subrayó que el acceso a este recurso por parte de las agencias de la ONU está “muy racionalizado” debido a la crisis.

“La viabilidad operativa de esta respuesta nuestra como sistema de Naciones Unidas depende de acceso a energía y a combustible” y “en este momento está siendo comprometida”, consideró tras insistir que en ese contexto “es urgente la solidaridad que el país requiere en un momento como éste”.

Igualemente, Pichón recalcó que tuvo una conversación con el secretario general de la ONU, António Guterres, sobre “la necesidad de respaldar nuestras gestiones para asegurar el acceso a combustible bajo las condiciones de trazabilidad y los protocolos” que puedan ser exigidos para garantizar el destino final del combustible.

Asimismo, señaló que “el espacio para una diplomacia de prevención se está cerrando muy rápidamente porque no sabemos, hay incertidumbre al menos sobre qué recursos, qué reservas existen en el país.

