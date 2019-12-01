ONU declara hambruna en Gaza por más de 500 mil afectados; Israel lo niega rotundamente

Ginebra, Suiza, a 22 de agosto 2025.- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró de manera oficial la Hambruna en Gaza, después de que sus expertos advirtieran que 500 mil personas se encontraban en una situación "catastrófica".

Tras meses de advertencias sobre una hambruna en el territorio, la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC), con sede en Roma, confirmó que la población de Ciudad de Gaza atraviesa actualmente por una hambruna y se espera que se extienda a las zonas de Deir al Balah y Jan Yunis de aquí a finales de septiembre.

En ese sentido, el director de la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, acusó que la crisis humanitaria en el enclave palestino "podría haberse evitado" sin "la obstrucción sistemática de Israel", e insistió que “esta hambruna nos atormentará a todos".

"Esta es una hambruna que podríamos haber evitado si nos lo hubieran permitido. Pero los alimentos se acumulan en las fronteras debido a la obstrucción sistemática de Israel", añadió el funcionario en rueda de prensa desde Ginebra, Suiza.

En contraparte, el Estado judío respondió a la declaración de la ONU y calificó su informe de parcial y "basado en mentiras de Hamas". "No hay hambruna en Gaza", afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí.