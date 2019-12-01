OMS lanza último llamado a EEUU para que no salga de la agencia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Diciembre de 2025 a las 13:48:39

Ginebra, Suiza, a 11 de diciembre 2025.- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, lanzó un último llamado a Estados Unidos, para que se retracte y no salga de la agencia el próximo 22 de enero de 2026.

“Hay cosas que solo se pueden conseguir con la OMS, relacionadas con la seguridad sanitaria, y por eso pedimos a Estados Unidos que lo reconsidere”, afirmó el experto sanitario.

Asimismo, en rueda de prensa, el responsable de la agencia sanitaria de la Organización de las Naciones Unidas (OMS), aseguró que “el mundo solo puede estar seguro si estamos todos en el mismo barco”.

Tedros consideró que la salida de Washington “será una pérdida para todos”, en la que tanto Estados Unidos como el resto del mundo se verán perjudicados.

Además, recordó que en la orden ejecutiva que el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó el mismo día de su regreso a la Casa Blanca enumeró cuatro razones para esa decisión, pero según Tedros “ninguna era una buena razón”.