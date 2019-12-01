Nuevos enfrentamientos entre Tailandia y Camboya dejan 10 muertos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Diciembre de 2025 a las 12:18:08

Bangkok, Tailandia, a 9 de diciembre 2025.- Los nuevos enfrentamientos en la zona fronteriza entre Tailandia y Camboya, dejaron un saldo de 10 personas muertas y cerca de 150 mil desplazadas.

Cabe mencionar que los gobiernos de ambos países se acusan mutuamente de reiniciar las hostilidades el pasado 7 de diciembre, a menos de dos meses de la firma de un acuerdo de alto al fuego.

Por su parte, el Ejército tailandés atacó la provincia fronteriza de Banteay Meanchey, "resultando en la muerte de dos civiles que viajaban por la Carretera Nacional 56 debido a los bombardeos", indicó en Facebook el Ministerio de Defensa camboyano.

Mientras tanto, la portavoz ministerial Maly Socheata dijo a periodistas que, hasta la mañana del 9 de diciembre, habían muerto siete civiles camboyanos y 20 resultaron heridos en los ataques tailandeses.

Horas después, las Fuerzas Armadas de Tailandia lanzaron un comunicado en el que detallaron la muerte de dos de sus soldados, que se suman a otro fallecido la víspera.