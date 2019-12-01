Nuevos archivos del Caso Epstein tienen acusaciones "falsas y sensacionalistas" contra Trump, asegura DOJ

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Diciembre de 2025 a las 11:49:07

Washington D. C., Estados Unidos, a 23 de diciembre 2025.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), acusó que los archivos del Caso Epstein recientemente liberados contienen afirmaciones "falsas y sensacionalistas" contra el presidente Donald Trump.

"Algunos de estos documentos contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump que fueron presentadas al FBI justo antes de las elecciones de 2020", dijo la dependencia.

"Si tuvieran un ápice de credibilidad, sin duda ya se habrían utilizado como arma contra el presidente Trump", agregó la oficina de la fiscal general, Pam Bondi.

Cabe recordar que, desde hace unas semanas, una comisión del Congreso estadounidense, liderada por demócratas, instó a liberar los archivos relacionados con el delincuente sexual, quien presuntamente se suicidó en una prisión federal de Nueva York.

Entre las imágenes reveladas hay múltiples en las que aparece el mandatario estadounidense al lado del financiero acusado de pedofilia.

Además, hay fotografías del líder republicano a lado de varias mujeres de identidad protegida.