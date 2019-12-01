Nuevo tiroteo en EEUU; adolescente abre fuego en Times Square y deja al menos 3 heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Agosto de 2025 a las 11:47:18

Nueva York, Estados Unidos, a 9 de agosto 2025.- Un adolescente abrió fuego en la zona turística de Times Square, en Manhattan, Nueva York y dejó un saldo de al menos tres personas heridas, reportaron las autoridades.

De acuerdo con el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD), alrededor de las 1:20 horas del 9 de agosto, un joven de 17 años comenzó a disparar en la intersección de West 44th Street y la Séptima Avenida, tras una disputa que escaló rápidamente.

Asimismo, las autoridades detallaron que las víctimas son una mujer de 18 años con un rasguño en el cuello, un hombre de 19 años herido en el pie derecho y otro de 65 años con una lesión en la pierna izquierda, quienes fueron trasladados al Hospital Bellevue, donde personal médico determinó que se encontraban en condición estable.

Además, la Policía neoyorquina informó que el sospechoso fue detenido fue detenido cerca del lugar y que un arma de fuego fue recuperada en la escena

En redes sociales circulan vídeos en los que se puede apreciar a las personas mientras huyen del lugar al escuchar los disparos; de igual forma, se aprecia la llegada de los agentes de seguridad.