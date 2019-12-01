Nueva ofensiva en Gaza deja 11 muertos, entre ellos niños; más de 65 mil palestinos han muerto desde el 2023

Franja de Gaza, Gaza, a 24 de septiembre de 2025.- Un bombardeo aéreo israelí contra una vivienda que servía de refugio a desplazados en el centro de la Franja de Gaza dejó al menos 11 personas muertas, informó la Defensa Civil del territorio. El ataque ocurrió al norte de Al Zawaida, donde varias familias habían buscado resguardo tras los recientes desplazamientos forzados.

De acuerdo con Mahmud Basal, portavoz de la Defensa Civil, entre las víctimas se encuentran varios niños, cuyos cuerpos fueron trasladados a un hospital cercano. Además, se reportan heridos y personas desaparecidas bajo los escombros.

El Ministerio de Salud de Gaza, administrada por Hamás, señaló que en casi dos años de ofensiva militar israelí han muerto al menos 65 mil 419 palestinos, en su mayoría civiles, cifra que la ONU considera fiable. La escalada ha obligado a cientos de miles de habitantes a abandonar sus hogares en medio de la crisis humanitaria.

El conflicto se desató tras el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, en el que murieron mil 219 israelíes, en su mayoría civiles. En respuesta, Israel intensificó sus operaciones militares, las cuales han sido denunciadas internacionalmente por su carácter desproporcionado y el alto número de víctimas civiles.