Nuevo ataque del Comando Sur de EU contra lancha en el Pacífico oriental, deja tres personas sin vida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 07:41:06

Washington, Estados Unidos, a 16 de abril de 2026.- Una nueva operación militar en el Pacífico Oriental dejó un saldo de tres personas sin vida luego de que fuerzas estadounidenses interceptaran una embarcación presuntamente vinculada al narcotráfico, como parte de sus acciones de vigilancia en rutas marítimas consideradas de alto riesgo.

El Comando Sur de Estados Unidos informó durante el miércoles que llevó a cabo un ataque letal contra un buque que, de acuerdo con sus reportes de inteligencia, era operado por organizaciones catalogadas como terroristas.

La acción fue ordenada por el comandante del organismo, el general Francis L. Donovan, y ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta “Lanza del Sur” (Southern Spear). Según el comunicado difundido en redes oficiales, la embarcación navegaba por corredores marítimos identificados como puntos clave para el tráfico de drogas.

Este incidente representa la cuarta embarcación atacada en lo que va de la semana y forma parte de una estrategia implementada desde septiembre del año pasado. Bajo la administración del presidente Donald Trump, se han realizado más de 55 operaciones similares enfocadas en frenar el flujo de narcóticos por vía marítima.

Con este nuevo episodio, el número total de personas fallecidas en este tipo de intervenciones asciende al menos a 177, de acuerdo con los datos oficiales disponibles.