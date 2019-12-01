Nueva York se une a las protestas por homicidio de una mujer en Minneapolis a manos de ICE

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Enero de 2026 a las 08:46:07

Nueva York, Estados Unidos, a 8 de enero 2026.- Un grupo de personas salió a las calles de la ciudad de Nueva York para protestar por el homicidio de una mujer a manos de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Minneapolis, Minnesota.

Los inconformes portaban rosas blancas y pancartas con leyendas como “ICE es la Gestapo de Trump” o “ICE fuera de Nueva York”, entre otras.

Al mismo tiempo, los manifestantes reclamaron justicia por la mujer, estadounidense de 37 años de edad, a quien el presidente de Estados Unidos, Donald Trump acusó de ser una “agitadora profesional” por “agresivamente atropellar a un oficial de ICE” que disparó “en defensa propia”.

La marcha fue convocada por la Coalición de Inmigración de Nueva York, cuyo presidente y director ejecutivo, Murad Awawdeh, indicó que se trata de “una tragedia” que marca “una escalada violenta en las tácticas de las autoridades migratorias “y la represión del estado a los disidentes políticos”.

“Seamos muy claros: ICE y los agentes federales son los que siembran el caos y la violencia en nuestras ciudades, y ahora están matando a personas que se oponen a su programa de secuestro fascista”, afirmó en un comunicado.

Por su parte, la organización Make The Road también criticó la muerte de la mujer y señaló que “ICE está separando y aterrorizando familias en Estados Unidos".