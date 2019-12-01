Nueva jornada de protestas en Francia deja 153 detenidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2026 a las 07:49:38

París, Francia, a 24 de octubre 2026.- La nueva jornada de protestas a nivel nacional en Francia dejó un saldo de al menos 135 personas detenidas, la mayoría en la ciudad de París.

En ese sentido, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, informó que las fuerzas de seguridad hicieron uso de gas lacrimógeno para dispersar las manifestaciones “no autorizadas” en las que participaron los chalecos amarillos, estudiantes y sindicatos.

Además, el funcionario señaló que el Gobierno francés desplegó un operativo con 70 mil agentes, unidades de élite policiales y soldados de la misión de vigilancia Sentinelle, así como blindados de la gendarmería, helicópteros, drones, etc.

Igualmente, las autoridades acusaron de causar los disturbios a "grupúsculos de ultraizquierda", a los que se sumaron "delincuentes oportunistas", especialmente jóvenes y procedentes de los suburbios de ciudades, para saquear tiendas.