Nueva aerolínea suspende temporalmente sus vuelos a Venezuela

Nueva aerolínea suspende temporalmente sus vuelos a Venezuela
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Diciembre de 2025 a las 08:57:32
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de Panamá, Panamá, a 4 de diciembre 2025.- La aerolínea panameña Copa Airlines anunció que suspende de manera temporal sus vuelos desde y hacia Caracas “debido a intermitencias en una de las señales de navegación”.

“Copa Airlines informa que, debido a intermitencias en una de las señales de navegación de las aeronaves reportadas por nuestros pilotos el día de hoy —situación que en ningún momento comprometió la seguridad operacional— hemos tomado la decisión preventiva de suspender temporalmente los vuelos desde y hacia Caracas el jueves 4 y viernes 5 de diciembre de 2025″, informó la empresa de transporte aéreo en un comunicado.

Asimismo, la compañía comentó que se mantendrán “evaluando la situación” y compartirán “nueva información en las próximas 24 horas”.

Cabe mencionar que la decisión de Copa Airlines se dio luego de que el pasado 29 de noviembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump dijo en su plataforma Truth Social que, el espacio aéreo de Venezuela permanecería cerrado “en su totalidad”, en medio de la tensión creciente entre Washington y Caracas y el gran despliegue militar estadounidense en el Caribe.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Cae presunto autor de multihomicidio que quitó la vida a cinco personas en la colonia Leandro Valle de Morelia, Michoacán
Choque-volcadura termina en incendio en la comunidad San José de Llano de Apaseo el Grande, Guanajuato
Aprehenden a presunto multihomicida en Morelia, Michoacán
Arriba García Harfuch a Uruapan, Michoacán
Más información de la categoria
Cae presunto autor de multihomicidio que quitó la vida a cinco personas en la colonia Leandro Valle de Morelia, Michoacán
Morena busca centralizar el agua: Carlos Quintana
Uruapan en pie de guerra: Acompañados de viuda de Manzo, Harfuch, Bedolla y Trevilla Trejo activan plan para cerrarle el paso a la delincuencia en Michoacán 
Congreso del Estado de Michoacán regula a “influencers” en tiempos de veda electoral
Comentarios