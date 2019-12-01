Noruega prohíbe la entrada de atletas rusos y bielorrusos para competir en su territorio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2026 a las 20:30:07

Oslo, Noruega, 12 de noviembre de 2026.- El gobierno de Noruega anunció que impedirá la entrada al país de deportistas profesionales de Rusia y Bielorrusia que busquen participar en competencias deportivas, como parte de las restricciones relacionadas con la guerra en Ucrania.

La medida también se aplicará al personal que acompañe a los atletas, como entrenadores y otros integrantes de sus equipos. Las autoridades indicaron que las nuevas reglas entrarán en vigor próximamente y se mantendrán mientras continúe el conflicto.

El gobierno noruego explicó que el deporte profesional ruso mantiene vínculos cercanos con las autoridades de ese país, por lo que considera que su participación en competencias internacionales no puede separarse de la guerra, también señaló que Bielorrusia ha respaldado las acciones militares de Rusia.

Esta decisión podría afectar varios eventos deportivos de invierno programados en Noruega, entre ellos las competencias de esquí que se realizarán en diciembre.

Dichas medidas se aplicarán incluso a deportistas que hayan recibido autorización de las federaciones internacionales para competir bajo una bandera neutral.

Noruega se suma así a otros países, como Finlandia, que también anunciaron restricciones para impedir la participación de atletas rusos en sus competencias.