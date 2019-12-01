“No soy un dictador, soy un hombre con gran sentido común”: Donald Trump

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Agosto de 2025 a las 07:56:35

Washington, Estados Unidos, 26 de agosto del 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseveró que “no es un dictador, sino una persona con gran sentido común”.

Lo anterior luego de que arremetiera contra sus críticos que lo llaman de esa manera por desplegar a las tropas en Washington D.C. y amenazar con hacerlo en Chicago a pesar que los gobiernos municipales no están a favor de dichas medidas.

“No soy un dictador. Soy un hombre con gran sentido común y una persona inteligente”, declaró Trump en el Despacho Oval antes de firmar cuatros órdenes ejecutivas.

“Cuando tengo a un tipo como JB Pritzker (el gobernador de Illinois) criticándonos antes incluso de que lleguemos, digo: ‘La siguiente debería ser Chicago’. Como todos saben, Chicago es un campo de muerte en este momento y no lo reconocen”, agregó.

Cabe destacar que Trump en las últimas horas ha mantenido una disputa con las autoridades de Chicago y del estado al que pertenece, Illinois, ya que el presidente amenaza con replicar el despliegue en Washington en esa ciudad, ambas con alcaldes demócratas.