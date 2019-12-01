No hay mexicanos lesionados tras escalada militar en Medio Oriente: SRE

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Febrero de 2026 a las 14:19:19

Ciudad de México, a 28 de febrero 2026.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informó que hasta el momento no se tiene reportes de connacionales lesionados o fallecidos como resultado de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán.

A través de un comunicado en redes sociales, la dependencia federal pidió a los ciudadanos mexicanos en Medio Oriente que permanezcan en lugares seguros y eviten desplazamientos.

De igual forma, la Cancillería y las embajadas nacionales en países de la región recomendaron a los connacionales que atiendan las instrucciones de las autoridades competentes de cada nación.

Asimismo, las representaciones diplomáticas aseguraron que se encuentran en contacto permanente con la comunidad mexicana.

La SRE proporcionó los números de estas Embajadas para apoyo de todos los connacionales: