No hay mexicanos lesionados tras escalada militar en Medio Oriente: SRE

No hay mexicanos lesionados tras escalada militar en Medio Oriente: SRE
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Febrero de 2026 a las 14:19:19
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 28 de febrero 2026.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informó que hasta el momento no se tiene reportes de connacionales lesionados o fallecidos como resultado de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán.

A través de un comunicado en redes sociales, la dependencia federal pidió a los ciudadanos mexicanos en Medio Oriente que permanezcan en lugares seguros y eviten desplazamientos.

De igual forma, la Cancillería y las embajadas nacionales en países de la región recomendaron a los connacionales que atiendan las instrucciones de las autoridades competentes de cada nación.

Asimismo, las representaciones diplomáticas aseguraron que se encuentran en contacto permanente con la comunidad mexicana.

La SRE proporcionó los números de estas Embajadas para apoyo de todos los connacionales:

  • Embajada en Irán: +989121224463

  • Embajada en Israel: 054-316-6717

  • Embajada en Jordania: 0778 00 0494

  • Embajada en Qatar: 3363 4450

  • Embajada en Arabia Saudita: +966557539374

  • Embajada en Kuwait: +965 9401 6333

  • Embajada en EAU: 504 54 0273

  • Embajada en Líbano: 03 044 598

Noventa Grados
Más información de la categoria
Habitantes de Aguililla realizan procesión para pedir por la paz tras recientes hechos de violencia
Exceso de velocidad causó la salida de camino y volcadura de un tráiler en el Norponiente, Querétaro
Plan Michoacán: La sangría en Uruapan deja 25 homicidios en febrero
Cae contador de ex director de Pemex en sexenio de Enrique Peña Nieto; lo acusan de fraude fiscal millonario
Más información de la categoria
Plan Michoacán: La sangría en Uruapan deja 25 homicidios en febrero
Autoridades confirman entrega de restos de “El Mencho”
Líderes mundiales condenan ofensiva de EEUU e Israel contra Irán; potencias llaman a Consejo de seguridad de la ONU
Al menos 51 niñas pierden la vida en ataque israelí contra escuela en Irán
Comentarios