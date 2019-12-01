No hay mexicanos lesionados tras escalada militar en Medio Oriente: SRE

Ciudad de México, a 28 de febrero 2026.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informó que hasta el momento no se tiene reportes de connacionales lesionados o fallecidos como resultado de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán.
A través de un comunicado en redes sociales, la dependencia federal pidió a los ciudadanos mexicanos en Medio Oriente que permanezcan en lugares seguros y eviten desplazamientos.
De igual forma, la Cancillería y las embajadas nacionales en países de la región recomendaron a los connacionales que atiendan las instrucciones de las autoridades competentes de cada nación.
Asimismo, las representaciones diplomáticas aseguraron que se encuentran en contacto permanente con la comunidad mexicana.
La SRE proporcionó los números de estas Embajadas para apoyo de todos los connacionales:
Embajada en Irán: +989121224463
Embajada en Israel: 054-316-6717
Embajada en Jordania: 0778 00 0494
Embajada en Qatar: 3363 4450
Embajada en Arabia Saudita: +966557539374
Embajada en Kuwait: +965 9401 6333
Embajada en EAU: 504 54 0273
Embajada en Líbano: 03 044 598