"No eran ángeles", dice Trump sobre civiles ultimados por ICE en Minnesota

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Febrero de 2026 a las 09:20:40

Washington D. C., Estados Unidos, a 5 de febrero 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que Renne Good y Alex Pretti, civiles ultimados por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Minneapolis, Minnesota, “no eran ángeles”.

No obstante, en entrevista para la cadena NBC News, lamentó los tiroteos fatales de ambos y expresó su pesar; sin embargo, recalcó que ambos casos tenían “antecedentes y contextos” que, según él, complican la valoración de lo sucedido.

Asimismo, aseguró que los agentes involucrados en ambos asesinatos “lamentan profundamente” los incidentes y garantizó que la agencia revisará sus protocolos de actuación para prevenir nuevos episodios similares.

Cabe señalar que su Administración decidió retirar a 700 elementos de ICE de las calles de Minnesota, por orden de Tom Homan, denominado el “Zar de la Frontera”.

Por otra parte, el gobierno de Trump anunció la captura de al menos 4 mil migrantes por diversos delitos durante los operativos desde finales de 2025.