Niños migrantes recibirán 2,500 dólares para autodeportarse; activistas alertan sobre riesgos

Estados Unidos, a 3 de octubre de 2025.- El gobierno de Donald Trump anunció un programa que ofrece 2,500 dólares a niños migrantes que decidan regresar voluntariamente a sus países de origen, como parte de una estrategia para reducir la población de menores no acompañados en Estados Unidos. De acuerdo con un correo filtrado a The Associated Prees, la medida aplicaría inicialmente a jóvenes de 14 años o más, quienes tendrían 24 horas para aceptar la oferta.

El aviso fue enviado a los refugios de la Administración para familias y niños, dependiente del Departamento de Salud y Servicios Humanos, aunque no especifica sanciones para quienes rechacen la propuesta. El servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) precisó que el apoyo económico se entregaría solo después de que un juez de inmigración autorice la salida y el menor arribe a su país.

Defensores de derechos humanos alertaron que la medida podría influir indebidamente en las decisiones de los menores. “Para muchos, 2,500 dólares es una cantidad que nunca han visto, lo que puede llevarlos a optar por regresar sin entender los riesgos”, advirtió Melissa Adamson, del Centro Nacional de Derecho Juvenil. Otros activistas acusaron al gobierno de presionar a los niños para abandonar sus procesos legales de asilo.

Desde 2021, más de 400 mil menores han sido detenidos en la frontera sin acompañantes. Bajo la administración Trump, los niños enfrentan mayores restricciones antes de ser liberado con familiares, incluyendo toma de huellas, pruebas de ADN y visitas domiciliarias, lo que ha extendido su estancia en refugios a un promedio de 171 días.