Niño de 11 años muere en Houston tras “broma” de tocar el timbre y correr

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Septiembre de 2025 a las 14:43:29

Houston, Estados Unidos, 1 de septiembre del 2025.- Lo que comenzó como un juego terminó en tragedia en Houston, Texas, cuando un niño de 11 años fue asesinado a tiros luego de tocar el timbre de una casa y correr, una broma que se ha popularizado nuevamente en videos de la red social TikTok.

De acuerdo con la policía local, los hechos ocurrieron la noche del sábado 30 de agosto de 2025, alrededor de las 23:00 horas, cuando el menor, acompañado de amigos, tocó el timbre de una vivienda.

Instantes después, una persona salió del domicilio y abrió fuego contra el niño, quien cayó abatido mientras huía.

Elementos de seguridad desplegaron un operativo en el lugar e hicieron llamados con megáfono para que el presunto tirador saliera con las manos en alto. Una persona fue detenida para ser interrogada, pero quedó en libertad sin que hasta el momento se le hayan imputado cargos.

El Departamento de Policía de Houston analiza grabaciones de cámaras de seguridad cercanas y adelantó que podrían presentar cargos por homicidio, al subrayar que no se trató de un caso de defensa propia, ya que el ataque no ocurrió dentro ni en las inmediaciones de la vivienda.

La investigación continúa mientras crece la polémica sobre este tipo de “retos virales” en redes sociales, aunque dicha práctica, viene de momentos más atrás y es común entre los niños a modo de broma.