Ningún barco de la flotilla Sumud llega a Gaza, confirma Israel

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2025 a las 08:28:59

Jerusalén, Israel, a 2 de octubre 2025.- Ninguno de los más de 40 barco que integraban la flotilla global Sumud logró entrar a territorio gazatí, luego de que buques israelíes los bloquearon a unas 80 millas de su destino, informó el Ministerio de Exteriores de Israel.

De acuerdo con información oficial, el Ejército israelí comenzó la llamada “Operación Intercepción”, el pasado 1 de octubre, para evitar que las embarcaciones con ayuda humanitaria lograran llegar al enclave palestino.

“Ninguno de los yates de provocación de Hamás-Sumud ha logrado entrar en una zona de combate activa ni violar el bloqueo naval legal”, afirma el ministerio en un comunicado difundido en su cuenta de X.

Además, la dependencia señaló que hay un último barco que navega hacia Gaza; sin embargo, aseguró que si se acerca demasiado también será detenido.

Entre los detenidos en esta flotilla por Israel se encuentran 30 personas españolas, además de 22 italianas, 21 turcas, 12 malasias, 11 de Túnez, 11 de Brasil y diez de Francia. También hay ciudadanos de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, México y Colombia, entre muchas otras.