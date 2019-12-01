Niña de ocho años resulta gravemente herida tras ataque de un lobo en un parque de Alemania

Niña de ocho años resulta gravemente herida tras ataque de un lobo en un parque de Alemania
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2026 a las 16:49:18
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Berlín, Alemania, 28 de octubre de 2026.- Una niña de ocho años resultó gravemente herida este miércoles tras sufrir el ataque de un lobo en un parque de fauna silvestre en Alemania.

De acuerdo con las autoridades locales, la menor se encontraba en el parque Johannismühle, en Brandeburgo, al sur de Berlín, acompañada por miembros del personal y otros dos niños cuando ocurrió el incidente.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las circunstancias del ataque, que ya es investigado por la policía. La niña sufrió lesiones en la cabeza y fue trasladada a un hospital en helicóptero. Ninguna otra persona resultó herida.

El parque, ubicado en la localidad de Baruth/Mark, fue cerrado temporalmente. Según su sitio oficial, se prevé que reabra el próximo 2 de noviembre. En sus instalaciones habitan distintas especies, entre ellas lobos árticos y grises, osos pardos y linces.

Además, el recinto ofrece visitas especiales con experiencias interactivas para que los visitantes conozcan de cerca a los animales.

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