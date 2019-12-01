Abuya, Nigeria, 20 de octubre de 2026.- Nigeria confirmó su primer caso de ébola en una mujer que llegó en avión desde Uganda. El contagio se suma a los casos registrados en otros países africanos, mientras las autoridades buscan evitar que la enfermedad siga extendiéndose.

El ministro de Salud, Muhammad Ali Pate, informó que la mujer fue atendida durante varios días en un hospital privado de Abuya antes de confirmar que tenía ébola, también señaló que ya localizaron a 44 personas que tuvieron contacto cercano con ella para revisar su estado de salud y detectar posibles contagios.

Por su parte, Kenia confirmó un nuevo caso, con lo que suman nueve personas contagiadas en ese país. El paciente es un joven de 24 años, familiar de otro enfermo, y se encontraba bajo vigilancia antes de presentar síntomas. Las autoridades aseguraron que, hasta ahora, los contagios se mantienen dentro del mismo grupo.

El brote comenzó en mayo en la República Democrática del Congo, donde se han registrado más de 9 mil casos y 4 mil 381 fallecimientos. Francia y Países Bajos también reportaron un caso cada uno. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud trabaja en el desarrollo de vacunas contra la variante del virus que está causando esta epidemia.

Actualmente hay cuatro países con casos activos de ébola: República Democrática del Congo, que además es el epicentro del brote y que concentra la mayoría de los casos y muertes, Uganda, Kenia y Francia.

Países Bajos también reportó un caso, sin embargo, el Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente de los Países Bajos, reportó que el pasado 10 de octubre de 2026 se recuperó por completo y dio negativo a las pruebas virales por lo que recibió el alta médica.