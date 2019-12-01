Niega Corte de Brasil la solicitud de prisión domiciliaria para Jair Bolsonaro

Brasilia, Brasil, a 1 de enero de 2026.- La Corte Suprema de Brasil negó la solicitud de prisión domiciliaria presentada por la defensa del expresidente Jair Bolsonaro, quien permanece encarcelado por su participación en un intento de golpe de Estado, de acuerdo con una resolución judicial difundida este jueves.

El recurso fue ingresado el miércoles por sus abogados, quienes argumentaron un "riesgo concreto de agravamiento" en la salud del exmandatario, de 70 años, actualmente hospitalizado en Brasilia desde hace más de una semana.

Bolsonaro fue intervenido quirúrgicamente el pasado 25 de diciembre por una hernia inguinal y posteriormente se sometió a un procedimiento médico para tratar sus constantes crisis de hipo.

Sin embargo, el juez Alexandre de Moraes determinó que, "a diferencia de lo alegado por la defensa, no hubo agravamiento de la situación de salud" del exjefe de Estado, al considerar los informes médicos presentados ante el tribunal.

Bolsonaro, quien gobernó Brasil entre 2019 y 2022, cumple una condena de 27 años de prisión por un plan fallido para mantenerse en el poder tras perder las elecciones presidenciales de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

De acuerdo con el equipo médico, se prevé que el expresidente reciba el alta hospitalaria este jueves, tras nueve días internado. Una vez dado de alta, deberá regresar a la habitación donde cumple su condena en una instalación de la Policía Federal en Brasilia, lo que marcará el fin de su primera salida desde que fue encarcelado en noviembre.

El exmandatario arrastra desde hace años diversas complicaciones de salud derivadas de la puñalada que sufrió en el abdomen durante un acto de campaña en 2018, la cual le ocasionó múltiples cirugías posteriores. La defensa sostuvo que su condición médica empeoró luego de que la Corte negara previamente una solicitud de prisión domiciliaria de carácter "humanitaria".

Según los médicos, Bolsonaro padece, además de las inusuales crisis de hipo, apnea del sueño severa, gastritis y esofagitis. No obstante, el magistrado Alexandre de Moraes afirmó que existe "un cuadro clínico de mejora de las incomodidades que estaba sintiendo (...) como se apuntó en el informe de sus propios médicos" difundido esta semana.

En los últimos días, el expresidente fue sometido a bloqueos anestésicos de un nervio vinculado al control del diafragma, con el objetivo de reducir el hipo, el cual, según su familia, le provoca vómitos y dificultades respiratorias. Los especialistas señalaron que el procedimiento no logró "interrumpir totalmente las crisis", aunque sí disminuyó su intensidad.

En cuanto a su estado emocional, el cardiólogo Brasil Caiado explicó que "oscila mucho" y añadió: "Queda muy golpeado en las noches y los días que pasa con hipo (...) y es claro que él ya llegó aquí con un nivel emocional más deprimido".

Pese a la condena, Bolsonaro sostiene que es inocente de los cargos de organización criminal armada, abolición violenta del Estado democrático de derecho y golpe de Estado por los que fue sentenciado.