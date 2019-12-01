Netanyahu quiere tomar el control absoluto de la Ciudad de Gaza; Israel aprueba plan 

Jerusalén, Israel, a 7 de agosto de 2025.- En Israel, la madrugada del viernes (horario local) se aprobó un plan para tomar el control de la Ciudad de Gaza, esto confirmado por el Gabinete de Seguridad de Israel.

“El ejército israelí se prepara para tomar el control de Ciudad de Gaza (norte), al tiempo que distribuye ayuda humanitaria a la población civil fuera de las zonas de combate", comentó la oficina de Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel.

Esta decisión fue tomada tras la reunión que comenzó el jueves y duró toda la noche, afirmando que el objetivo de esta, era recuperar el control total del territorio, para así, transferirlo a fuerzas árabes aliadas opositoras a Hamas.

Dieron a conocer el plan que se aprobó para tomar el control de la Ciudad de Gaza, el cual es: El desarme de la organización islamista, la liberación de los 50 rehenes restantes, 20 de los cuales se cree que aún siguen con vida, la desmilitarización de la Franja de Gaza, la existencia de un gobierno civil alternativo que no sea Hamas ni la Autoridad Palestina.