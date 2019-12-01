Netanyahu "autorizará" emigrar a otros países a palestinos en Gaza; asegura que no es expulsión

Netanyahu "autorizará" emigrar a otros países a palestinos en Gaza; asegura que no es expulsión
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Agosto de 2025 a las 13:44:05
Jerusalén, Israel, a 12 de agosto 2025.- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu declaró que su país “autorizará” que los palestinos en la Franja de Gaza  emigren a otras naciones, mientras su Ejercito se prepara para una incursión masiva.

En entrevista para el canal de televisión estatal I24 News, el mandatario israelí sopesó que la salida de los ciudadanos de su territorio natal es algo que “ocurre en todos los conflictos”.

"En Siria, millones se han ido (...), en Ucrania, millones se han ido, en Afganistán, millones se han ido... ¿Y de repente ellos (la comunidad internacional) deciden que en Gaza los civiles deben estar encarcelados? Denles la posibilidad de irse, en primer lugar, de salir de las zonas de combate y, en general, de abandonar el territorio, si así lo desean", abogó el jefe del Estado judío.

Además, el premier Netanyahu negó que se trate de una “expulsión”  masiva de palestinos, sino que simplemente “les permiten marcharse”.

