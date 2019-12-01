Netanyahu asegura que relación entre EEUU e Israel "nunca ha sido tan fuerte"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Septiembre de 2025 a las 08:18:01

Ciudad de México, a 15 de septiembre 2025.- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu aseguró que la relación entre su país y Estados Unidos “nunca ha sido tan fuerte”.

Lo anterior lo declaró tras recibir la visita del jefe del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con quien visitó El Muro de las Lamentaciones en la ciudad de Jerusalén.

“Bajo la presidencia de Donald Trump y el secretario Rubio, esta alianza nunca ha sido tan fuerte y lo agradecemos profundamente… Creo que la visita de Rubio aquí es un testimonio de la durabilidad y la fuerza de la alianza israelí-estadounidense, que es tan sólida y duradera como las piedras del Muro de las Lamentaciones que acabamos de tocar”, dijo el mandatario israelí.

Se dio a conocer que el secretario Rubio y el premier Netanyahu sostendrán una reunión en Jerusalén; sin embargo, se desconoce el resto de la agenda del funcionario de ascendencia cubana.

Cabe mencionar que la visita del encargado de la diplomacia estadounidense se produce cinco días después de que Israel intentara matar a altos cargos de Hamás que se encontraban en Qatar, acción que molestó al presidente Donald Trump.