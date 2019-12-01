Netanyahu anuncia operación militar masiva en Cisjordania

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2026 a las 10:48:13

Tel Aviv, Israel, a 23 de octubre 2026.- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció una operación militar a gran escala en Cisjordania ocupada, que incluirá la evacuación forzosa de residentes de barrios palestinos, registros casa por casa y la demolición de infraestructuras.

Igualmente, el mandatario israelí justificó la acción al señalar el ataque a tiros cerca de Hebrón que dejó cinco heridos.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) entrarán en los barrios de donde surgieron los terroristas, evacuarán a los residentes, registrarán casa por casa y desmantelarán la infraestructura terrorista", afirmó el premier a través de un videomensaje.

Además, aseguró que sus Fuerzas Armadas preparan una operación "a una escala no vista desde la Guerra de los Seis Días", en 1967.

Por otra parte, anunció el cierre de Hebrón y de la localidad vecina de Yalyilia, y afirmó que su gobierno estudia aplicar la misma estrategia en otras ciudades.