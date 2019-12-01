Munición utilizada para ultimar a Charlie Kirk tenía mensajes grabados; esto decían

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Septiembre de 2025 a las 10:21:25

Salt Lake City, Utah, Estados Unidos, a 12 de septiembre 2025.- Los casquillos de la munición utilizada presuntamente por Tyler Robinson para ultimar al activista republicano Charlie Kirk tenían alguno mensajes grabados, informaron las autoridades estatales.

En una rueda de prensa, Spencer Cox, gobernador de Utah detalló que en los casquillos estaban escritas las palabras “Hey, fascista” y “Bella Ciao”, “Si puedes leer esto, eres gay jajaja”, entre otras.

Además, de “O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao" en múltiples balas, una canción popular italiana convertida en un himno partisano de la resistencia italiana contra el fascismo de Mussolini y la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial, explicó el mandatario estatal de extracción republicana.

"Damas y caballeros, lo atrapamos. En la noche del 11 de septiembre, un familiar de Tyler Robinson contactó a un amigo de la familia, quien a su vez contactó a la Oficina del Sheriff del Condado con información de que Robinson les había confesado o insinuado que había cometido el crimen", dijo Cox.

El comentarista e influencer conservador, de 31 años, perdió la vida en un hospital, luego de ser víctima de un atentado durante un evento con estudiantes en la Universidad del Valle de Utah, el pasado 10 de septiembre.