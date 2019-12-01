Muere la ‘Barbie humana’ brasileña a los 31 años; investigan su fallecimiento como “muerte sospechosa”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2025 a las 10:43:38

Sao Paulo, Brasil, 5 de noviembre de 2025.- La reconocida influencer brasileña Barbara Jankavski, de 31 años de edad, conocida en redes sociales como la “Barbie humana” o “Muñeca inhumana”, fue encontrada sin vida la noche del 2 de noviembre dentro de una vivienda ubicada al oeste de Sao Paulo.

De acuerdo con medios brasileños, la policía abrió una investigación por “muerte sospechosa” luego de que el cuerpo de la joven fuera hallado en ropa interior, con una lesión en el ojo y marcas en la espalda.

El dueño del inmueble, identificado como defensor público, declaró que había contratado a la influencer para servicios sexuales y que ambos consumieron drogas durante el encuentro.

Según su testimonio, Barbara comenzó a toser repetidamente y se quedó dormida mientras veían televisión, por lo que, al notar que no reaccionaba, pidió auxilio a los servicios de emergencia.

Paramédicos intentaron reanimarla durante al menos nueve minutos, pero finalmente confirmaron su fallecimiento. Hasta el momento, las autoridades no han determinado la causa oficial de la muerte.

Otra mujer, amiga del dueño de la casa, declaró que también estuvo presente durante parte de la noche y aseguró que Barbara se había resbalado y golpeado el ojo accidentalmente, aunque no se encontraba en el lugar al momento del deceso.

En tanto, autoridades forenses de Sao Paulo realizan las pruebas correspondientes para esclarecer el caso.