Modi corrige a Trump; “el alto al fuego fue un acuerdo directo con Pakistán, no necesitamos mediadores”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Agosto de 2025 a las 20:57:37

Nueva Delhi, India, a 30 de agosto de 2025.- El primer ministro de India, Narendra Modi, mostró molestia durante una llamada con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, luego de que este se atribuyera la desescalada militar entre Nueva Delhi e Islamabad en mayo pasado.

Trump insistió en que su mediación fue clave para frenar los enfrentamientos y llegó a insinuar que dicha gestión lo hacía merecedor de un Premio Nobel de la Paz, una postura que no cayó bien al ministro.

Modi respondió con firmeza que el cese al fuego fue resultado de acuerdos directos entre India y Pakistán, sin intervención de terceros países, dejando en claro su rechazo a la narrativa impulsada por Washington.

Este episodio refleja las tensiones que existen entre ambos lideres, marcadas por el estilo personalista de Trump y la defensa de Modi, el cual recalca la soberanía india en asuntos de seguridad del país y afirma que no necesitan mediadores.