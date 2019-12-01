Modi corrige a Trump; “el alto al fuego fue un acuerdo directo con Pakistán, no necesitamos mediadores”

Modi corrige a Trump; “el alto al fuego fue un acuerdo directo con Pakistán, no necesitamos mediadores”
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Agosto de 2025 a las 20:57:37
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Nueva Delhi, India, a 30 de agosto de 2025.- El primer ministro de India, Narendra Modi, mostró molestia durante una llamada con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, luego de que este se atribuyera la desescalada militar entre Nueva Delhi e Islamabad en mayo pasado.

Trump insistió en que su mediación fue clave para frenar los enfrentamientos y llegó a insinuar que dicha gestión lo hacía merecedor de un Premio Nobel de la Paz, una postura que no cayó bien al ministro.

Modi respondió con firmeza que el cese al fuego fue resultado de acuerdos directos entre India y Pakistán, sin intervención de terceros países, dejando en claro su rechazo a la narrativa impulsada por Washington.

Este episodio refleja las tensiones que existen entre ambos lideres, marcadas por el estilo personalista de Trump y la defensa de Modi, el cual recalca la soberanía india en asuntos de seguridad del país y afirma que no necesitan mediadores.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Un muerto y tres lesionados tras ataque armado en calles de Monterrey
Colectivos indican que hay más de 4 mil desapariciones sin resolver en Chihuahua
Encuentran un quinto cuerpo tras inundaciones en Querétaro; sigue la búsqueda de un desaparecido
Mexicano es entregado a los EEUU por homicidio
Más información de la categoria
EEUU arrincona a la familia Ibarra y exhibe a proveedores del gobierno de Puerto Vallarta como lavadores para el crimen en Jalisco: Avanzaron hermanos en los negocios y hasta buscaron Alcaldía con Morena
Violencia en Guanajuato; Se registraron nueve asesinatos en un solo día en el municipio
Madres buscadoras marchan en Pátzcuaro por sus desaparecidos
Putin viaja China ante presiones de EEUU; buscaría apoyo militar y económico
Comentarios