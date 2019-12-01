Minnesota demanda a la Administración Trump por operativos migratorios en el estado

Minnesota demanda a la Administración Trump por operativos migratorios en el estado
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Enero de 2026 a las 09:19:25
Minneapolis, Minnesota, a 13 de enero 2026.- El gobierno de Minnesota demandó a la Administración Trump, por el operativo a gran escala desplegado por las autoridades de inmigración en el estado, después de que la semana pasada una mujer fuera ultimada en Minneapolis por un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

En la querella, la entidad junto a su ciudad capital y Saint Paul – conocidas como las ‘Twin Cities’ o Ciudades Gemelas – aseguran que las operaciones de las agencias federales  “han sembrado el miedo entre las personas que viven, trabajan y visitan Minneapolis”.

“Miles de agentes enmascarados y armados han atormentado a las ‘Twin Cities’ llevando a cabo redadas militarizadas y detenciones peligrosas, ilegales e inconstitucionales en espacios públicos, incluyendo escuelas y hospitales”, se remarca en el recurso legal.

En ese sentido, los demandantes opinan que esta operación está motivada por “el deseo de la Administración Trump de castigar a sus oponentes políticos”.

Además, el gobierno del demócrata Tim Walz, hace referencia al tiroteo por parte de un agente de ICE que acabó con la vida de Renee Nicole Good, de 37 años, el pasado 7 de enero y pide que se detengan las operaciones de dicha agencia en Minnesota.

La demanda fue presentada por el alcalde de la capital, Jacob Frey, en una rueda de prensa y aplaudió que en la ciudad hay “héroes que se defienden unos a otros y que apoyan a sus vecinos”.

